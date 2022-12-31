Киев, 31 декабря, 2022, 18:16 — ИА Регнум. Часть города Хмельницкий осталась без электроснабжения. Об этом 31 декабря сообщил глава местной военной администрации Сергей Гамалий.

Иван Шилов ИА REGNUM Энергетика Украины

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«В результате обстрела часть города Хмельницкого осталась обесточенной», ― написал Гамалий в своём телеграм-канале.

Он также добавил, что сразу после окончания тревоги будут проводиться обследования и ремонтные работы.

Отметим, что официальных сообщений от Министерства обороны России о ракетных ударах ВС России по инфраструктуре Украины 31 декабря не поступало.

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Как сообщало ИА REGNUM, 31 декабря в ДТЭК заявили, что проблемы с электроснабжением могут возникнуть в Днепропетровске, хотя удалось выйти на стабилизационные графики отключения света. В Одессе действуют экстренные отключения.

В последний день уходящего года в Днепропетровской и Одесской областях, а также в Киеве были зафиксированы экстренные отключения света.

При этом премьер-министр киевского режима Денис Шмыгаль заявил, что, «несмотря на атаки» в разных регионах Украины, энергосистема страны остаётся стабильной.