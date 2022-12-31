Москва, 31 декабря, 2022, 18:10 — ИА Регнум. В России завершен осенний призыв 2022 года. Он проходил на месяц меньше обычного — в течение двух месяцев, начиная с 1 ноября. В ходе призыва были направлены в войска 120 тыс. новобранцев. Об этом сообщили 31 декабря в пресс-службе Минобороны РФ.

ИЗВЕСТИЯ/Александр Полегенько Призывники

«Осенний 2022 года призыв граждан на военную службу завершен. <…> Для прохождения военной службы по призыву в Вооруженные силы Российской Федерации, воинские формирования и органы было призвано и направлено 120 тыс. человек», — говорится в сообщении.

Напомним, в связи с объявленной в сентябре 2022 года частичной мобилизацией сроки осенней призывной кампании были передвинуты с 1 октября — обычной даты начала призыва — на 1 ноября 2022 года. В соответствии с указом президента РФ Владимира Путина на срочную армейскую службу призывались 120 тыс. новобранцев в возрасте с 18 до 27 лет.