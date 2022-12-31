Баку, 31 декабря, 2022, 18:10 — ИА Регнум. Министры иностранных дел Ирана и Азербайджана Хосейн Амир Абдоллахиан и Джейхун Байрамов 31 декабря провели телефонные переговоры. Об этом сообщает пресс-служба азербайджанского МИД.

Иван Шилов ИА REGNUM Азербайджан

По данным министерства, стороны обсудили достигнутые договорённости в торгово-экономической и транспортной областях.

«Иран выразил намерение активизировать работу комиссии, назначив нового сопредседателя «Государственной комиссии по сотрудничеству в экономической, торговой и гуманитарной областях», — говорится в сообщении.

Абдоллахиан отметил, что в данной комиссии иранская сторона назначила нового сопредседателя. Стороны также обсудили ситуацию в регионе и другие актуальные вопросы.