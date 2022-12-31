Ватикан, 31 декабря, 2022, 17:59 — ИА Регнум. Прощание с почетным папой Римским Бенедиктом XVI продлится три дня. Оно начнётся в понедельник 2 января и будет проходить вплоть до похорон, которые назначены на 5 января. Об этом сообщили в службе печати Святого Престола.

Mark Michaelis Почетный папа Римский Бенедикт XVI

Как отмечено, церемония похорон будет «торжественная, но скромная», такое пожелание выразил ранее сам понтифик. Он также просил в своем завещании похоронить его в гроте под алтарной частью собора Святого Петра, где был раньше захоронен Иоанн Павел II, сообщил немецкий журналист Петер Зевальд.

Отмечается также, что кончина Бенедикта XVI не повлияла на программу нынешнего папы Римского Франциска. В эти дни католики отмечают день Святого Сильвестра (31 декабря) и торжество Пресвятой Богородицы (1 января).

Как ранее сообщалось, почетный папа Римский Бенедикт XVI умер 31 декабря 2022 года в возрасте 95 лет.