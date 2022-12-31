Киев, 31 декабря, 2022, 17:54 — ИА Регнум. Состояние энергосистемы Украины стабильное. Такую оценку 31 декабря дал премьер-министр киевского режима Денис Шмыгаль.

Иван Шилов ИА REGNUM Денис Шмыгаль

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«Атаки на гражданскую инфраструктуру в разных регионах нашей страны, ― написал он в телеграм-канале. ― Несмотря на это наша энергосистема остаётся стабильной».

Он добавил, что все службы работают над ликвидацией «последствий атак».

Отметим, что официальных сообщений от Министерства обороны России о ракетных ударах ВС России по инфраструктуре Украины 31 декабря не поступало.

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Как сообщало ИА REGNUM, 31 декабря в ДТЭК заявили, что проблемы с электроснабжением могут возникнуть в Днепропетровске, хотя удалось выйти на стабилизационные графики отключения света. В Одессе действуют экстренные отключения.

В последний день уходящего года в Днепропетровской и Одесской областях, а также в Киеве были зафиксированы экстренные отключения света.

Напомним, в ряде украинских регионов наблюдаются проблемы с энергоснабжением. В частности, электростанции местные энергетики периодически отключают, ориентируясь на оповещения о воздушных тревогах.