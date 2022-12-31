Вашингтон, 31 декабря, 2022, 17:53 — ИА Регнум. Постоянные ошибки президента США Джо Байдена указывают на серьезные проблемы со здоровьем, что ставит безопасность страны под угрозу, сообщает Federalist.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

Журналисты издания отмечают, что американский президент уже не в лучшем физическом и когнитивном состоянии. Назвав Байдена «машиной по производству ляпов», журналисты пишут, что глава Белого дома подвергает страну риску практически каждый раз, когда открывает рот. Ошибки, которые допускает президент США, выступая, настолько курьезны, что становятся трендами в социальных сетях.

Напомним, глава США Джо Байден неоднократно называл вице-президента Камалу Харрис президентом, неправильно произносил фамилию российского лидера Владимира Путина, путал слова «вакцинация» и «эскалация».