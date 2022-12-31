Киев, 31 декабря, 2022, 17:48 — ИА Регнум. Объявленная 31 декабря во всех регионах Украины воздушная тревога отменена. Об этом свидетельствуют данные украинского ресурса для оповещения граждан.

Иван Шилов ИА REGNUM Энергетика на Украине

Напомним, воздушная тревога сегодня объявлялась на Украине сначала в Днепропетровской и Одесской областях, затем — в центральных украинских регионах и, наконец, на западе страны (уже после 14:00 мск).

В ряде регионов наблюдались проблемы со светом: например, отключения коснулись Киева, Киевской области, Одессы, Днепропетровской области.