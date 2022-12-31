Нижний Новгород, 31 декабря, 2022, 17:43 — ИА Регнум. В результате дорожно-транспортного происшествия в Нижегородской области с участием автомобиля ВАС-2110 и рейсового автобуса ПАЗ погиб мальчик девяти лет. Об этом 31 декабря сообщается в пресс-службе ГУ МВД России по области.

Иван Шилов ИА REGNUM ДТП

«В результате ДТП погиб мальчик девяти лет, который находится в ВАЗ-2110. Кроме этого, травмы получили два человека из этого же автомобиля. Водитель автобуса не пострадал», — говорится в сообщении.

Отмечается, что авария произошла 31 декабря, около 13:45 мск, на восьмом километре автотрассы Красные Баки — Варавино — Белышево.

Ранее сообщалось, что на Московской кольцевой автодороге после дорожно-транспортного происшествия водитель устроил стрельбу.