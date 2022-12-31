Донецк, 31 декабря, 2022, 17:40 — ИА Регнум. За последнее четыре часа киевские боевики совершили десять обстрелов территории Донецкой Народной Республики. Об этом 31 декабря сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Киева.

Иван Шилов ИА REGNUM Взрыв от артиллерии

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Так, пять раз мишенью обстрелов со стороны ВСУ стал Донецк. Под огнём оказались Кировский и Куйбышевский районы.

Обстрелы зафиксированы в 15:15 мск, 16:43 мск, 16:45 мск, в 16:55 и 17:00 мск. Огонь вёлся со стороны населённых пунктов Невельское и Галициновка. Всего по городу было выпущено более 30 снарядов калибра 155 мм.

Кроме того, в 15:10 был зафиксирован обстрел со стороны ВФУ населённого пункта Ясиноватая: выпущено шесть снарядов калибра 152 мм. Спустя несколько часов город вновь подвергся обстрелу.

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«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 16:30 — н. п. Авдеевка — н. п. Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено три снаряда калибра 155 мм», ― говорится в сообщении представительства ДНР в СЦКК.

Менее чем через полчаса по городу киевские боевики выпустили еще пять снарядов калибра 155 мм.

Как сообщало ИА REGNUM, российские военные в ходе спецоперации 31 декабря уничтожили несколько ракетных установок ВСУ. Так, в районе города Константиновка (ДНР) уничтожена пусковая установка реактивной системы залпового огня HIMARS и две боевые машины РСЗО «Град». Также из строя выведена самоходная гаубица 2С1 «Гвоздика». Как заявили в Минобороны России, из всех этих орудий киевские боевики обстреливали жилые кварталы Донецка и других населённых пунктов ДНР.