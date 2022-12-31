Анкара, 31 декабря, 2022, 17:34 — ИА Регнум. Встреча министров иностранных дел Турции, России и Сирии может состояться во второй половине января. Об этом, по сообщению телеканала ТРТ, 31 декабря заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу после состоявшегося телефонного разговора с главой российского внешнеполитического ведомства Сергеем Лавровым.

Иван Шилов ИА REGNUM Мевлют Чавушоглу

По словам главы МИД Турции, встреча может пройти во второй половине января в Москве или в третьей стране.

Как сообщало ИА REGNUM, министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров в ходе телефонного разговора с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу обсудили дальнейшие шаги для урегулирования сирийского конфликта.