Каракас, 31 декабря, 2022, 17:39 — ИА Регнум. Национальная ассамблея Венесуэлы проголосовала за ликвидацию «временного правительства», возглавляемое западным ставленником Хуаном Гуаидо, сообщает 31 декабря Bloomberg.

Иван Шилов ИА REGNUM Хуан Гуайдо

За ликвидацию этой структуры высказались три из четырёх оппозиционных партий, составляющих основу парламента республики. Теперь Гуаидо будет лишён статуса исполняющего обязанности президента.

Гуаидо, наблюдавший за происходящим в режиме видеоконференции, прокомментировал решение оппозиции, заявив, что она совершила то, что не смог сделать президент республики Николас Мадуро. Теперь у него не осталось никаких перспектив, более того, он может быть арестован.

Напомним, в Венесуэле в 2023 году партии будут проходить праймериз. Президентские выборы состоятся в 2024 году. Не исключено, что Мадуро будет баллотироваться на третий срок.