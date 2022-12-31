Киев, 31 декабря, 2022, 17:29 — ИА Регнум. В Киеве раздались взрывы. Об этом 31 декабря сообщил мэр столицы киевского режима Виталий Кличко.

Иван Шилов ИА REGNUM Киев

«В Киеве раздаются взрывы. Будьте в укрытиях», ― написал мэр города в телеграм-канале.

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Он уточнил, что один из взрывов прогремел в Соломенском районе столицы. Также, по его словам, взрывы произошли в Печерском и Голосеевском районах.

Отметим, что официальных сообщений от Министерства обороны России о ракетных ударах ВС России по инфраструктуре Украины 31 декабря не поступало.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее на Украине сообщили о взрывах в Киевской, Харьковской и Винницкой областях, в подконтрольной Киеву части Херсонской области и в Киеве.

О «прилётах» в Хмельницком также заявил глава местной военной администрации Сергей Гамалий.