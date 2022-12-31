Мелитополь, 31 декабря, 2022, 17:25 — ИА Регнум. Победным в военном и экономическом отношении будет приближающийся 2023 год. Об этом 31 декабря написал врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий в поздравлении с Новым годом для жителей региона, которое размещено в его телеграм-канале.

Евгений Балицкий. Цитата из видео с Телеграм- канала Евгения Балицкого.

«Предыдущий год был историческим — следующий год будет победным! Победным в первую очередь в военном отношении и экономическом», — указал он.

Также Балицкий отметил, что в новом году в каждом доме будут газ, свет и вода, а люди должны и будут получать нормальные пенсии, нормальные зарплаты, которые достойны своего труда.

«Наши пенсионеры будут гордиться своими детьми и внуками. Дети будут наполнять своим смехом дома, так должно быть», — добавил врио губернатора Запорожской области.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов написал, что освобождение населённого пункта Дорожнянка в Запорожской области имеет стратегическое значение для Вооруженных сил России.