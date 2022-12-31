Москва, 31 декабря, 2022, 17:24 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров в ходе телефонного разговора с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу обсудили дальнейшие шаги для урегулирования сирийского конфликта.

Иван Шилов ИА REGNUM Сирия

«Собеседники обменялись новогодними поздравлениями и обсудили планы сотрудничества внешнеполитических ведомств на 2023 год, включая дальнейшую координацию шагов по содействию сирийскому урегулированию», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте российского ведомства.

Как передавало ИА REGNUM, ранее министр обороны Турции Хулуси Аскар заявил, что турецкие власти поддерживают суверинитет Сирии и выступают за территориальную целостность страны.