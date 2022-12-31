Херсон, 31 декабря, 2022, 17:20 — ИА Регнум. Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо уверен в возвращении Херсона. Это событие обязательно произойдет в 2023 году, сообщил он в своем новогоднем поздравлении к жителям области, опубликованном 31 декабря в его телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Херсон

«В следующем году мы 100% вернемся в Херсон, который сейчас находится под временной оккупацией», — написал Сальдо.

Как отметил руководитель Херсонской области, уходящий 2022 год запомнится тем, что в этом году произошло историческое событие — большинство херсонцев высказались за вхождение в состав Российской Федерации.

«В этом году мы провели референдум, на котором большая, подавляющая часть херсонцев высказалась за то, чтобы Херсонская область была в составе своей родной семьи, огромной семьи — Российской Федерации», — написал руководитель региона.

Напомним, в декабре 2022 года Сальдо также говорил о том, что вся причерноморская часть, которая была включена в состав России в 18-м веке, «будет на своем родном месте». Возвращение временно оставленной правобережной части Херсонской области — одна из главных задач 2023 года.