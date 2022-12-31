Тбилиси, 31 декабря, 2022, 17:38 — ИА Регнум. В Тбилиси восьмой день подряд продолжается протестная акция сторонников экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, которые требуют для него помилования от действующего президента страны Саломе Зурабишвили. Об этом 31 декабря сообщает телеканал «Мтавари архи».

(сс) European People's Party Михаил Саакашвили

По данным журналистов, протестующие считают, что, если Саакашвили не выпустить в ближайшее время из заключения для лечения за границей, то он якобы умрёт. Основной лозунг акции: «Не убивайте президента».

Сообщается, что протестующие находятся возле дома, где живёт Зурабишвили. Активисты заявили, что в новогоднюю ночь продолжат там проводить акцию.

Стоит отметить, что на Зурабишвили в последнее время давят, требуя помиловать Саакашвили. Ей передавали медицинские заключения иностранных врачей о состоянии здоровья, политика, а также подписи в поддержку помилования, собранные в регионах. О его скорой смерти заявляют около года. При этом 28 декабря родственники погибших при режиме Саакашвили провели массовую акцию, требуя не выпускать экс-президента.