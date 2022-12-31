Новая Каховка, Херсонская область, 31 декабря, 2022, 17:10 — ИА Регнум. Здание администрации села Чернянка в Каховском районе Херсонской области попало под обстрел боевиков киевского террористического режима. Об этом 31 декабря сообщает ВГА Каховского района в своём телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Взрыв от артиллерии

«В канун Нового года украинские силовики нанесли удар по Чернянке, в результате чего повреждения получило здание администрации теруправления, есть пострадавшие», — говорится в сообщении.

Также указывается, что киевские нацисты продолжают вести обстреливать мирных жителей и гражданских объектов в муниципальном округе, в связи с чем его администрация рекомендует эвакуироваться жителям города и округа, которые расположены на расстоянии 15 км от берега Днепра.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что число пострадавших в Кировском районе города Донецка Донецкой Народной Республики в результате обстрела со стороны вооруженных сил Украины возросло до двух.