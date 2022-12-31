Москва, 31 декабря, 2022, 17:06 — ИА Регнум. В состав ВС России включили первый и второй армейские корпуса Донецкой и Луганской Народных Республик. Это следует из материалов Министерства обороны РФ ко вручению президентом РФ Владимиром Путиным боевых знамён.

ИЗВЕСТИЯ/Сергей Прудников Участники специальной военной операции на территории ЛНР

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«Первый Донецкий и второй гвардейский Луганско-Северодонецкий армейские корпуса, а также Донецкое высшее общевойсковое командное училище включены в состав Вооружённых сил Российской Федерации», ― говорится в материалах.

Как сообщало ИА REGNUM, новые воинские формирования в России получили боевые знамёна. Их 31 декабря в ходе посещения штаба Южного военного округа в Ростове-на-Дону вручил президент России Владимир Путин.

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Как уточил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, знамёна были вручены первому Донецкому и второму гвардейскому Луганско-Северодонецкому армейским корпусам, а также Донецкому высшему общевойсковому командному училищу.