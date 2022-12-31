Херсон, 31 декабря, 2022, 17:05 — ИА Регнум. В Херсонской области в течение декабря 2022 года были задержаны десять человек, подозреваемых в пособничестве ВСУ. Они помогали киевскому режиму корректировать огонь и вести подрывную деятельность, сообщили 31 декабря в пресс-службе регионального управления МВД.

Иван Шилов ИА REGNUM Херсонская область

«С начала месяца правоохранители задержали десять человек, подозреваемых в пособничестве вооруженным формированиям Украины в качестве членов диверсионно-разведывательных групп или наблюдателей и корректировщиков», — сказано в сообщении.

Помимо этого правоохранительными органами было изъято у граждан 507 единиц оружия. В основном это было охотничье оружие — 470 ружей. Однако среди изъятого из незаконного оборота также было шесть автоматов и два гранатомета, один станковый пулемет и 28 пистолетов.

Помимо этого, был обнаружен и изъят большой арсенал боеприпасов, в том числе более полутора тысяч различных снарядов и мин, гранаты, взрыватели и запалы, патроны, а также компоненты для изготовления самодельных взрывных устройств, среди которых более 11 кг пороха и столько же взрывчатки, а также 58 детонаторов.