Лондон, 31 декабря, 2022, 17:05 — ИА Регнум. Спецоперация России на Украине и рост военной мощи Китая говорят о наступлении новой эпохи соперничества между крупными державами, сообщает The Economist.

Иван Шилов ИА REGNUM Схватка России и Запада

Журналисты издания отмечают, что высокопоставленные американские руководители считают, что Россия и Китай будут неизбежно сближаться.

Такие преобразования происходят в момент, когда вес и влияние США в мировой экономике идут на спад. The Economist пишет, что ранее американский ВВП существенно превосходил ВВП Германии и Японии во Второй мировой войне и Советского Союза и Китая в годы холодной войны.

«Президент Джо Байден называет это десятилетие «решающим». Но такая характеристика лишь частично отражает текущий момент, который является началом новой эпохи», — сообщает The Economist.

Ранее в статье The Washington Post написали, что американское снабжение Киева оружием может оставить США беззащитными против Китая.

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