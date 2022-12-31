Мелитополь, 31 декабря, 2022, 17:01 — ИА Регнум. Освобождение населенного пункта Дорожнянка в Запорожской области имеет стратегическое значения для Вооруженных сил России. Об этом в своем Telegram-канале сообщал председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Владимир Рогов Владимир Рогов

«Дорожнянка имеет стратегическое значение, по сути, являясь, ключами от Гуляйполя. Она находится в южном пригороде на дороге Пологи — Гуляйполе», — говорится в распространенном сообщении.

Ранее об освобождении Дорожнянки сообщили в Министерстве обороны Российской Федерации. В ходе специальной военной операции в процессе освобождения было ликвидировано около 50 боевиков ВСУ.