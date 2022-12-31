Москва, 31 декабря, 2022, 16:55 — ИА Регнум. Министр обороны Сергей Шойгу и начальник Генштаба ВС РФ, первый замминистра обороны России генерал армии Валерий Герасимов давали пояснения президенту России Владимиру Путину во время посещения им штаба Южного военного округа.

Kremlin.ru Шойгу, Путин и Герасимов.

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Как сообщало ИА REGNUM, утром 31 декабря президент Владимир Путин посетил штаб Южного военного округа в Ростове-на-Дону, где встретился с командующим. Кроме того, глава государства вручил боевые знамёна новым формированиям и награды военным, проявившим мужество в ходе спецоперации.

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