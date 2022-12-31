Москва, 31 декабря, 2022, 16:52 — ИА Регнум. Исключительно на открытом воздухе рекомендуется зажигать бенгальские огни и особенно цветные, и выделяющие опасные вещества. Об этом 31 декабря рассказали в ГУ МЧС РФ по городу Москве.

Дарья Драй ИА REGNUM Женщина с бенгальским огнем

«Использовать данный вид пиротехнических изделий рекомендуется только на открытом воздухе. Особенно если выбор пал на цветные бенгальские свечи», — приводит слова представителя ведомства РИА Новости.

Также он пояснил, что в состав последних входят агрессивные окислители, из-за чего при их горении в закрытом помещении выделяются опасные вещества.

Кроме этого, представитель ведомства напомнил, что держать бенгальские огни нужно за металлическую часть под небольшим углом, чтобы искры не попали на руки, одежду или обувь, а в случае наличия на бенгальской свече сколов, неровностей, или же неравномерного или отваливающегося пиротехнического состава, ею лучше не пользоваться, так как у неё, вероятно, закончился срок годности.

Помимо того, он рекомендовал приобретать бенгальские огни только в специализированных магазинах.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МЧС России Александр Куренков поздравил сотрудников ведомства с Новым годом и Рождеством Христовым.