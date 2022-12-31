Москва, 31 декабря, 2022, 16:50 — ИА Регнум. Российский сенатор Алексей Пушков назвал очень высокой цену ставок США на конфликт на Украине. Об этом говорит то, что Вашингтон направил в 2022 году на помощь Киеву 113 млрд долларов. Такое мнение высказал сенатор 31декабря в своем телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Помощь Украине

Пушков напомнил, что ранее президент США Джо Байден заявлял, что страна не готова тратить на войну в Афганистане большие суммы.

«Совсем недавно Байден утверждал, что сравнимые расходы на войну в Афганистане непосильны для США», — подчеркнул сенатор.

При этом, по его мнению, украинский конфликт имеет для США, очевидно, очень большое значение. Скорее всего, для них это последняя схватка, чтобы сохранить однополярный мир, считает политик.

«На Украину они готовы тратить даже больше, да еще и рискуя столкнуться с ядерной державой. Одно это говорит о том, сколь высоки ставки для правящих кругов США в украинском конфликте. В США и на Западе в целом его рассматривают не иначе, как решающую схватку за сохранение американского глобального лидерства», — написал Пушков.