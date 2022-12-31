Москва, 31 декабря, 2022, 16:35 — ИА Регнум. В результате переговорного процесса с подконтрольной киевскому режиму территории возвращены 82 российских военнослужащих, которым в плену грозила смертельная опасность, сообщает 31 декабря Минобороны России.

Владимир Костецкий. Возвращение (фрагмент). 1945-1947

По данным ведомства, освобожденные из плена военнослужащие будут доставлены в Москву для прохождения лечения и реабилитации в медицинских учреждениях Минобороны России. Всем освобожденным оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в пресс-службе Минобороны РФ заявили, что подразделения Вооружённых сил России в ходе спецоперации по денацификации Украины за последние сутки уничтожили шесть радиолокационных станций ВСУ.