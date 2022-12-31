Вашингтон, 31 декабря, 2022, 17:02 — ИА Регнум. Пентагону в 2023 году будет необходимо пополнить истощившиеся запасы вооружённых сил США и провести модернизацию вооружения, на основе данных, полученных в ходе конфликта на Украине. Об этом говорится в статье, опубликованной 30 декабря на сайте американского журнала Breaking Defense, специализирующегося на новостях об оборонных технологиях и стратегии.

Иван Шилов ИА REGNUM Армия США

Журналисты отмечают, что Вашингтон в уходящем году планировал сосредоточить силы на Индо-Тихоокеанском регионе для противостояния «основному стратегическому конкуренту» Китаю, но всё изменила спецоперация России по денацификации Украины.

«Хотя администрация [президента США Джо] Байдена утверждает, что её приоритетом остаётся Китай, министерство обороны провело 2022 год, разрабатывая планы по отправке Киеву примерно $19,3 млрд помощи в области безопасности, помогая обучать ВСУ, как использовать новое оружие», — говорится в статье.

По данным издания, США поставили киевскому режиму множество видов американских вооружений, включая установки артиллерийской ракетной системы HIMARS, управляемые реактивные системы залпового огня, противотанковые системы Javelin, зенитные ракеты Stinger и многое другое.

Авторы статьи отмечают, что теперь Пентагону предстоит изучить опыт использования поставленного оружия, выявить уязвимости и соответствующим образом модернизировать его. Особенно важным, как считают журналисты, будет рассмотрение вопроса, сохранилась ли важная роль танков в современных условиях.