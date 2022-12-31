Москва, 31 декабря, 2022, 16:30 — ИА Регнум. Многонациональный народ России проявил мужество и достоинство, поддержал участников специальной военной операции (СВО) Вооружённых сил (ВС) РФ по денацификации на Украине. Об этом 31 декабря заявил президент РФ Владимир Путин в своём новогоднем обращении к российским гражданам.

Иван Шилов ИА REGNUM Освобожденные территории СВО

Как отметил российский лидер, уходящий 2022 год принёс большие, кардинальные перемены не только для России, но и для всего мира.

«Но наш многонациональный народ, как это было во все сложные эпохи российской истории, проявил мужество и достоинство. Словом и делом поддержал защитников Отечества. Наших солдат и офицеров. Всех участников специальной военной операции», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что он всем сердцем разделяет боль семей погибших в ходе специальной военной операции ВС РФ по денацификации на Украине российских военных.