Хмельницкий, Украина, 31 декабря, 2022, 16:27 — ИА Регнум. Город Хмельницкий подвергся атаке дронами. Об этом 31 декабря в телеграм-канале сообщил заместитель главы офиса Владимира Зеленского Кирилл Тимошенко.

Иван Шилов ИА REGNUM Хмельницкий

Позднее он заменил слово «дроны» на «ракеты».

«Хмельницкий. Город атакован ракетами», ― написал Тимошенко.

О взрывах в Хмельницком также заявил глава местной военной администрации Сергей Гамалий.

«Прилёты в Хмельницком», ― написал он в телеграм-канале, попросив граждан оставаться в укрытии.

Добавим, что официальных сообщений от Министерства обороны о ракетных ударах ВС России по инфраструктуре Украины 31 декабря не поступало.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на Украине сообщили о взрывах в Киевской, Харьковской и Винницкой областях, в подконтрольной Киеву части Херсонской области и в Киеве.

Напомним, во второй половине дня на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога.