Москва, 31 декабря, 2022, 16:23 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин вручил государственную награду командующему группировкой войск в зоне СВО Сергею Суровикину. Указом главы государства военачальник удостоен ордена Святого Георгия III степени.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков Владимир Путин и Сергей Суровикин

Напомним, министр обороны РФ Сергей Шойгу назначил Сергея Суровикина командующим группировкой Вооружённых сил (ВС) России в зоне специальной военной операции 8 октября 2022 года. Его назначение приветствовали в армии.

Так, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный отметил, что понять, кто такой новый назначенец, можно с первого взгляда. «Ты смотришь на него и понимаешь, что либо ты выполняешь задачу», либо будут неприятности, рассказал Залужный.