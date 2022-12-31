Москва, 31 декабря, 2022, 16:28 — ИА Регнум. Бойцы Вооружённых сил России в ходе специальной военной операции (СВО) продолжают героически защищать Родину. Об этом говорится в новогоднем поздравлении заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева, обнародованного 31 декабря в его телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Медведев

«Наши мысли сейчас с каждым из них, с теми, кто свято верен своему долгу, твёрдо идёт избранным путём, сражается с тёмными силами киевских нацистов. Низкий поклон героям современной великой России за их мужество, самоотверженность и стойкость, готовность к самопожертвованию во имя Отечества», — сказал Медведев.

Он отметил, что Россия гордится участниками СВО. Он также заявил, что цель спецоперации — уничтожение преступного нацистского режима в Киеве — обязательно будет достигнута. При этом зампред Совбеза предупредил, что наступающий год будет нелёгким.