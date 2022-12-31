Пекин, 31 декабря, 2022, 16:15 — ИА Регнум. По итогам 2022 года ожидается, что объём валового внутреннего продукта (ВВП) Китая превысит 120 трлн юаней (около $17,4 трлн). Об этом 31 декабря заявил председатель КНР Си Цзиньпин в новогоднем обращении, которое транслировало Центральное телевидение Китая.

Иван Шилов ИА REGNUM Юань

«Наша страна (Китая. — Прим. ред.) продолжает сохранять свой статус второй по величине экономики мира с устойчивым экономическим развитием, и ожидается, что годовой ВВП превысит 120 трлн юаней», — сказал он.

Кроме того, председатель КНР указал, что несмотря на продовольственный кризис в Китае сохраняется на необходимом уровне производство зерна.

Помимо этого, он отметил, что китайским властям удалось закрепили достижения в борьбе с бедностью и они всесторонне способствовали возрождению села, приняв для этого ряд необходимых мер.

При этом в 2021 году объем ВВП Китая составил 14,36 трлн юаней (порядка $17,98 трлн).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что экономика Китая сохраняет сильную устойчивость, большой потенциал и жизнеспособность.