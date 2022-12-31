Москва, 31 декабря, 2022, 16:15 — ИА Регнум. Глава МЧС России Александр Куренков поздравил сотрудников ведомства с Новым годом и Рождеством Христовым. Текст поздравления приводит телеграм-канал МЧС России.

МЧС России Глава МЧС России Александр Куренков

«Уходящий год снова проверил нас на прочность, и мы с честью выдержали все трудности. Сотрудники МЧС России слаженно работали и противостояли стихии, защищали национальные интересы граждан, отстаивали населенные пункты, спасали жизни. Ежедневно совершали подвиги ради других», — говорится в поздравлении.

«Сегодня особенно важно помнить, что все мы — граждане великой страны, и наш долг — служить ей верой и правдой», — сказал Александр Куренков.

Глава МЧС России поблагодарил за самоотверженную работу и готовность к самопожертвованию.

«Желаю вам удачи в нелегкой и ответственной службе, выдержки и терпения, семейного благополучия, счастья, крепкого здоровья и мирного неба», — заявил глава МЧС России.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в новогоднем поздравлении к согражданам заявил, что наступающий 2023 год не будет лёгким для России.