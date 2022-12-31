Киев, 31 декабря, 2022, 16:13 — ИА Регнум. Экстренные отключения света 31 декабря зафиксированы в Днепропетровской и Одесской областях и в Киеве, сообщает ДТЭК.

Иван Шилов ИА REGNUM Энергетика киевского режима

Украинские энергетики, комментируя эту информацию, заявляют, что за счёт отключений удаётся «избежать значительных повреждений энергетической инфраструктуры». Отмечается, что украинская сторона опасается «прилёта российских ракет».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что на всей украинской территории объявили после 13:00 мск воздушную тревогу. Однако ещё до этого как в Одесской, так и в Днепропетровской областях энергетики сообщали о проблемах с электроснабжением.