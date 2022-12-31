Москва, 31 декабря, 2022, 16:08 — ИА Регнум. Правительству России поручено оптимизировать административные, технические и иные ограничения, препятствующие развитию гражданской беспилотной авиации. Об этом говорится в перечне поручений, утверждённом президентом России.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

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«Правительству РФ совместно с Минобороны России, МВД России, ФСБ России, ФСО России и Росгвардией обеспечивать информационную безопасность в сфере управления полётами беспилотных воздушных судов и контроля за их полётами, оптимизировав при этом […] ограничения, препятствующие развитию беспилотной авиации гражданского назначения, ― указано в тексте документа, опубликованного 31 декабря на сайте Кремля.

Доклад по этому вопросу от ответственных ― премьер-министра Михаила Мишустина и глав вышеперечисленных ведомств ― российский лидер ждёт до 15 апреля 2023 года, далее ― раз в полгода.

Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин поручил правительству России утвердить стратегию развития беспилотной авиации до 2030 года и на перспективу до 2035 года. В ней будут определены ежегодные целевые показатели развития беспилотной авиации. Также в документе должен быть предусмотрен серийный выпуск беспилотников и развитие инфраструктуры, необходимой для их эксплуатации.