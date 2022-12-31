Москва, 31 декабря, 2022, 16:10 — ИА Регнум. Россия вступила в борьбу с киевским режимом, так как больше невозможно было смотреть на устроенный им геноцид населения Донбасса, взращивание ненависти к России и всему русскому. Об этом 31 декабря заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в новогоднем поздравлении.

Government.ru Дмитрий Медведев

«Для нашей страны и каждого из нас он стал исключительно важным, драматичным и переломным… Специальная военная операция продолжается почти год. Она помогает не только отстоять право людей на родной язык, традиции, культуру, её цель положить конец преступному нацистскому режиму в Киеве», — сказал Медведев.

Он заявил, что Россия обязательно достигнет этой цели. Зампред Совбеза отметил, что Новый год будет непростым, так как враги нашей страны будут и дальше пытаться её сломить, но у них нечего не получится.