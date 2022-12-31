Пекин, 31 декабря, 2022, 16:00 — ИА Регнум. Экономика Китая сохраняет сильную устойчивость, большой потенциал и жизнеспособность. Об этом 31 декабря заявил председатель КНР Си Цзиньпин в новогоднем обращении, которое транслировало Центральное телевидение Китая.

Цитата из видео с канала CGTN на русском Новогоднее обращение Си Цзинь Пина.

«Экономика Китая обладает сильной устойчивостью, большим потенциалом и жизнеспособностью, а ее долгосрочные фундаментальные показатели остаются неизменными», — сказал он.

Также председатель Си Цзиньпин заявил, что Китай является страной, полной жизненных сил.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 декабря в Китае была полностью введена в эксплуатацию новая железная дорога, соединяющая города Чэнду и Куньмин на юго-западе страны.