Си Цзиньпин: у экономики Китая большой потенциал и жизнеспособность
Си Цзиньпин заявил, что экономика Китая обладает большим потенциалом и жизнеспособностью
Пекин, 31 декабря, 2022, 16:00 — ИА Регнум. Экономика Китая сохраняет сильную устойчивость, большой потенциал и жизнеспособность. Об этом 31 декабря заявил председатель КНР Си Цзиньпин в новогоднем обращении, которое транслировало Центральное телевидение Китая.
Цитата из видео с канала CGTN на русском
Новогоднее обращение Си Цзинь Пина.
«Экономика Китая обладает сильной устойчивостью, большим потенциалом и жизнеспособностью, а ее долгосрочные фундаментальные показатели остаются неизменными», — сказал он.
Также председатель Си Цзиньпин заявил, что Китай является страной, полной жизненных сил.
Как сообщало ИА REGNUM, 27 декабря в Китае была полностью введена в эксплуатацию новая железная дорога, соединяющая города Чэнду и Куньмин на юго-западе страны.