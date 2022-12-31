Киев, 31 декабря, 2022, 15:52 — ИА Регнум. На Украине в ряде областей слышны взрывы. Так, согласно сообщениям «Страна. ua», взрывы прогремели в Киевской, Харьковской и Винницкой областях.

Иван Шилов ИА REGNUM Взрыв

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«Сообщают о взрывах в Киевской, Харьковской и Винницкой областях. Ранее писали, что там работает ПВО», — передает издание.

Также сообщается о взрывах в подконтрольной Киеву части Херсонской области.

Добавим, что официальных сообщений от Министерства обороны о ракетных ударах ВС России по инфраструктуре Украины 31 декабря не поступало.

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Как сообщало ИА REGNUM, 31 декабря на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Сначала сигналы воздушной тревоги прозвучали в Одесской и Днепропетровской областях, затем — в центральной части Украины, включая Киев.

В Винницкой области воздушная тревога была объявлена в 14:52 мск, в Харьковской ― в 14:32 мск, в Киевской ― в 14:50 мск.