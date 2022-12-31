Пекин, 31 декабря, 2022, 15:50 — ИА Регнум. Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин заявил о вступлении Китая в новый этап противостояния коронавирусной инфекции.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

«В настоящее время борьба с эпидемией вступила в новую стадию, по-прежнему требуется напряжение сил, все продолжают упорно трудиться, и впереди нас ждет рассвет. Давайте усилим наши старания, настойчивость и сплоченность означают победу», — сказал Си Цзиньпин в новогоднем обращении, транслировавшемся на Центральном телевидении Китая 31 декабря.

Ранее Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР сообщил о переводе 8 января COVID-19 из разряда крайне опасных заболевай в разряд заболеваний, требующих мер строгого контроля.

Как передавало ИА REGNUM, ранее премьер Государственного совета Китая Ли Кэцян в поздравительной телеграмме отметил усиление сотрудничества КНР с Российской Федерацией.