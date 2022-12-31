Волгоград, 31 декабря, 2022, 15:49 — ИА Регнум. В поселке под Волгоградом при падении неустановленного объекта пострадали два жилых дома, сообщил 31 декабря глава Жирновского муниципального района Волгоградской области Александр Шевченко в телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Воронка

Отмечается, что пострадавших жителей нет.

«Согласно оперативной информации экстренных служб Жирновского района, упавшие части неустановленного объекта не причинили вреда социально значимой инфраструктуре», — написал Александр Шевченко.

Сообщается также, что на месте работают сотрудники МЧС, полиции и администрации Жирновского муниципального района.

Как передавало ИА REGNUM, 16 декабря в Волгоградской области с неба свалились металлические обломки неизвестного объекта. В результате инцидента никто не пострадал.

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