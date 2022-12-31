Москва, 31 декабря, 2022, 15:43 — ИА Регнум. Президент РФ Владимир Путин всем сердцем разделяет боль семей погибших в ходе специальной военной операции (СВО) Вооружённых сил (ВС) РФ по денацификации на Украине российских военных. Он заявил об этом 31 декабря в своём новогоднем обращении к российским гражданам.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

В ходе своего обращения глава Российского государства отдельно отметил погибших в ходе спецоперации бойцов ВС РФ и подчеркнул, что ему понятны чувства их семей.

«Понимаю, как трудно сейчас, в новогоднюю ночь, их жёнам, сыновьям, дочерям, их родителям, которые воспитали настоящих героев. Всем сердцем разделяю вашу боль и прошу принять искренние слова поддержки», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что страны Запада, готовясь к агрессии, врали о мире и цинично используют украинский народ для раскола России.