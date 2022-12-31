Москва, 31 декабря, 2022, 15:42 — ИА Регнум. Наступающий 2023 год не будет лёгким для России. Об этом 31 декабря заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в новогоднем поздравлении согражданам.

Новогоднее обращение Д.Медведева. Телеграмм канал Дмитрия Медведева.

«Враги России и дальше будут пытаться сломить её, подчинить своей воле, но у них ничего не получится. Мы стали сильнее, потому что мы вместе, за нами — правда, в правде — Победа», — сказал Медведев.

Он отметил, что Россия обязательно победит. Зампред Совбеза пообещал, что власти страны сделают всё, чтобы сделать жизнь жителей благополучной и безопасной. Россия также будет отстаивать свободы и права граждан на родной язык, культуру, а также на веру и надежду.

Стоит отметить, что ранее министр обороны России Сергей Шойгу в новогоднем поздравлении заявил, что победа России также неизбежна, как и наступление Нового года.