Москва, 31 декабря, 2022, 15:34 — ИА Регнум. Священным долгом всех граждан России является защита Родины, заявил президент Владимир Путин в новогоднем обращении.

Новогоднее поздравление Путина 2023. Цитата из видео с канала mshibankov

«Главное — судьба России, — сказал президент. — Защита Родины — это наш священный долг перед предками и потомками».

Напомним, российские военные с февраля проводят спецоперацию на Украине. Президент в этом году впервые записал своё традиционное обращение к согражданам в окружении военнослужащих.

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