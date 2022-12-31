Путин отдельно поздравил весь личный состав ВС РФ с Новым годом
Путин в новогоднем обращении отдельно поздравил весь личный состав ВС РФ
Москва, 31 декабря, 2022, 15:32 — ИА Регнум. В своем новогоднем обращении президент России Владимир Путин отдельно обратился ко всему личному составу Вооруженных сил России. Он поздравил военнослужащих с наступающим 2023 годом и выразил благодарность за службу Отечеству.
По словам главы государства, его поздравление адресовано всем, кто «несет боевое дежурство в стратегических подразделениях», всему личному составу ВС РФ, кто в эту минуту находится на передовой, кто готовится к защите Родины в учебных центрах.
С поздравлением с Новым годом Путин также обратился ко всем, кто находится в госпиталях, и тем, кто уже находится дома, исполнив свой долг по защите Отечества.
Как сообщало ИА REGNUM, новогоднее обращение президента России Владимира Путина в нынешнем году впервые записано не на фоне Кремля. Глава государства поздравил граждан России с 2023 годом в окружении военнослужащих.