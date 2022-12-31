Москва, 31 декабря, 2022, 15:31 — ИА Регнум. Президент Российской Федерации Владимир Путин отреагировал на смерть папы Римского на покое Бенедикта XVI, сообщает пресс-служба Кремля.

Бенедикт XVI

Глава российского государства направил телеграмму в адрес папы Римского Франциска.

«Ваше Святейшество, примите глубокие соболезнования в связи с кончиной Его Святейшества Папы Римского на покое Бенедикта XVI», — написал Путин.

В телеграмме президент также отметил, что Бенедикт XVI был видным религиозным и государственным деятелем, убежденным защитником традиционных христианских ценностей. Глава российского государства также назвал почетного папу Бенедикта XVI выдающимся человеком и отметил, что навсегда сохранит самые светлые воспоминания о нем.

Как сообщало ИА REGNUM, похороны почетного папы Римского на покое Бенедикта XVI состоятся 5 января.

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