Москва, 31 декабря, 2022, 15:27 — ИА Регнум. В 2022 году Россия вступила на путь истинной независимости. Об этом президент страны Владимир Путин заявил в своём новогоднем обращении.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Владимир Путин «Это был год поистине поворотных, судьбоносных событий, они стали тем рубежом, который закладывает основу нашего общего будущего, нашей истинной независимости».

Глава государства добавил, что Россия и её воины сражаются сегодня за эти ценности.

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