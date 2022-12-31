Москва, 31 декабря, 2022, 15:26 — ИА Регнум. Страны Запада, готовясь к агрессии, врали о мире и цинично используют украинский народ для раскола России. Об этом 31 декабря заявил президент РФ Владимир Путин в своём новогоднем обращении к российским гражданам.

ИА REGNUM Владимир Путин

«Запад врал о мире, а готовился к агрессии и сегодня признаётся в этом, уже не стесняясь, в открытую. А Украину и её народ они цинично используют для ослабления и раскола России», — сказал он.

«Мы никогда и никому не позволяли и не позволим этого сделать», — добавил глава Российского государства.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков рассказал, что подразделения Вооружённых сил (ВС) РФ в ходе наступательных действий на южнодонецком направлении освободили от киевских боевиков населённый пункт Дорожнянка в Запорожской области.