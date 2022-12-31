Москва, 31 декабря, 2022, 15:21 — ИА Регнум. В России может появиться система страхования беспилотных авиационных систем и гражданской ответственности их операторов. Такие рекомендации в перечне поручений, опубликованных на сайте Кремля 31 декабря, дал президент РФ Владимир Путин.

ИА REGNUM За управлением квадрокоптера

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«Рекомендовать Банку России совместно с Минфином России и Минтрансом России создать систему страхования беспилотных авиационных систем и гражданской ответственности лиц, осуществляющих их эксплуатацию», ― указано в документе.

Срок исполнения поручения установлен до 1 июля 2023 года.

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Как сообщало ИА REGNUM, президент России Владимир Путин поручил правительству России утвердить стратегию развития беспилотной авиации до 2030 года и на перспективу до 2035 года. В ней будут определены ежегодные целевые показатели развития беспилотной авиации. Также в документе должен быть предусмотрен серийный выпуск беспилотников и развитие инфраструктуры, необходимой для их эксплуатации.