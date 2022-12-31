Москва, 31 декабря, 2022, 15:20 — ИА Регнум. Новогоднее обращение президента России Владимира Путина в этом году впервые записано не на фоне Кремля.

Новогоднее поздравление В. В. Путина 2023. Цитата из видео с канала mshibankov

На этот раз президент, вопреки традиции, записал своё поздравление в окружении военнослужащих.

Напомним, по традиции ежегодно новогоднее поздравление президента России центральные каналы транслируют за пять минут до полуночи. Путин всегда выступал на фоне Кремля.

В этом году Россия начала спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. В стране была объявлена частичная мобилизация. СВО началась 24 февраля.