Москва, 31 декабря, 2022, 15:11 — ИА Регнум. Люди издавна связывают с наступлением Нового года надежды на изменения в своей жизни в лучшую сторону, при этом конкретные пожелания многие по традиции записывают на бумаге, сжигая её под бой курантов и запивая шампанским.

Алексей Колчин, ИА REGNUM С Новым годом!

По мнению психологов, этот обычай имеет вполне обоснованное объяснение. Несмотря на то, ритуал — это в большей степени дань традициям, он помогает прежде всего тем, что человек ставит перед собой цели, закрепляя их на бумаге.

«Новогодняя полночь — это очень эмоционально насыщенный момент и, когда мы ставим перед собой цели, а загадывание желания — это не что иное, как целеполагание, именно в этот эмоционально заряженный момент мы как бы впечатываем их в свою психику и потом весь год чуть больше имеем шансы к ним стремиться», — цитирует РИА Новости психолога Кристину Иваненко.

Однако желания надо загадывать правильно, нужно помочь вселенной исполнить их, а для этого надо ставить реальные сроки, считает психолог Инна Паустовская.

«Когда вы хотите, чтобы они были реализованы? Это должны быть адекватные, реальные сроки. Реально ли это осуществить за год? Нет сроков — нет результатов», — заявила эксперт.

Её коллега Иваненко также подсказала о необходимости конкретных формулировок. По её мнению, «глобальные формулы вроде мира во всем мире и счастья себе и родным» могут остаться «мечтами, которые маячат на горизонте», если их не конвертировать во что-то конкретное.

В то же время, по её словам, желание должно быть достижимым и амбициозным. Не просто выучить иностранный язык, к примеру, а для того, чтобы уметь читать на нём, или похудеть ради того, чтобы лучше себя чувствовать.