Москва, 31 декабря, 2022, 15:10 — ИА Регнум. После стрельбы на Московской кольцевой автодороге (МКАД) были задержаны два человека. Об этом 31 декабря сообщили в пресс-службе Главного управления МВД РФ по городу Москве.

Цитата из к/ф «Бешеные псы». Реж. Квентин Тарантино. 1992. США Стрельба

Как отметил представитель столичного ГУ МВД, слова которого приводит ТАСС, согласно предварительной информации, в районе 27-го км МКАД произошла мелкая автомобильная авария, в результате которой никто не пострадал.

«После него [ДТП] один из участников в ходе словесного конфликта произвёл несколько выстрелов из, предположительно, травматического пистолета в автомобиль оппонента», — рассказали в пресс-службе.

Также там добавили, что после этого оба участника конфликта были доставлены в полицию для разбирательства, в результате стрельбы нет пострадавших.

Как сообщало ИА REGNUM, 30 декабря более десяти человек были задержаны и доставлены в полицию после конфликта на корпоративе в ресторане на юге Москвы.